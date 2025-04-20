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21 Nisan - 27 Nisan İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
21 - 27 Nisan 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşkla imtihanını ve 21 Nisan - 27 Nisan haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 21 Nisan - 27 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta duygularını ifade etmekte biraz zorlanabilirsin. Haftanın hem de son günü Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay'ın duygularını karıştırması ve aynı anda Merkür'ün kararsızlığını beslemesi nedeniyle, yeni bir aşka atılmak ya da ilişkinin rutinlerini değiştirmek için iyi bir dönem olmayabilir. Gördüğün gibi bunca astrolojik olay ve etki altında kapılacağın aşk güvenli olmayabilir.  

İşte bu yüzden stabil düzenini sürdürürken, hayatına renk katacak flörtleşmelere zaman ayırabilirsin. Ama kalıcı bağlar kurmak için değil, bizden söylemesi! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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