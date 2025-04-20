21 Nisan - 27 Nisan İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta duygularını ifade etmekte biraz zorlanabilirsin. Haftanın hem de son günü Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay'ın duygularını karıştırması ve aynı anda Merkür'ün kararsızlığını beslemesi nedeniyle, yeni bir aşka atılmak ya da ilişkinin rutinlerini değiştirmek için iyi bir dönem olmayabilir. Gördüğün gibi bunca astrolojik olay ve etki altında kapılacağın aşk güvenli olmayabilir.

İşte bu yüzden stabil düzenini sürdürürken, hayatına renk katacak flörtleşmelere zaman ayırabilirsin. Ama kalıcı bağlar kurmak için değil, bizden söylemesi! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...