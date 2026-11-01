Sevgili İkizler, burcundaki retro Uranüs sinir sistemini hafif huzursuz edip uykunu bölebilir. Haftanın ortasında Güneş'in geri giden Merkür'le buluşması altıncı evinde iş stresini mideye ve bağırsağa taşıyabilir, öğünlerini düzenli tut. Üçüncü evinde kavuşuma doğru ilerleyen Mars ve Jüpiter omuzlarına, kollarına ve akciğerlerine fazla yük bindirebilir; uzun konuşmaları ve yoğun çalışmayı bölerek yap. Ay'ın Başak'a geçtiği günlerde ev ortamında huzur arıyorsun; sakin bir akşam sindirimini de rahatlatır. Ekranla geçirdiğin zamanı parçalara ayırmak gözlerine ve boynuna iyi gelir, bilek ve parmaklarını arada bir çevirmek de rahatlatır. Bol su iç ve gece ekranlarını erken kapat. Akşam kısa bir yürüyüş ve derin nefes egzersizi zihnini dinginleştirir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…