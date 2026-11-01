Sevgili İkizler, burcundaki retro Uranüs bu hafta kazancına beklenmedik dalgalanmalar katabilir; bütçende bir esneme alanı bırak. Haftanın ortasında Güneş'in geri giden Merkür'le buluşması altıncı evinde iş yerindeki bekleyen bir ödemeyi ya da belgeyi yeniden gündeme getiriyor, imzadan önce her şeyi kontrol et. Üçüncü evinde kavuşuma doğru ilerleyen Mars ve Jüpiter yazarak, satarak ya da kısa yolculuklarla kazanma şansını artırıyor. Beşinci evinde geri giden Venüs yaratıcı işlerden gelen kazancı geciktirebilir; Jüpiter'e uzanan Venüs sekstili bu konuda yumuşak bir çözüm getiriyor. Ani gelen bir ek iş teklifini bir gece düşünmeden kabul etme. Gelirini ve giderini aynı sayfada takip etmek, fatura gününü takvimine işlemek içini ferahlatır.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…