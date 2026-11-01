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İkizler Burcu right-white
2 - 8 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 2 Kasım - 8 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Kasım - 8 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, hafta Ay'ın Aslan'da üçüncü evinden geçmesiyle başlıyor ve konuşma, yazışma ve kısa yolculuk trafiği hareketleniyor. Haftanın ortasında Güneş'in geri giden Merkür'le buluşması altıncı evinde iş yükünü ve günlük düzenini yeniden gözden geçirtiyor. Ay Başak'ta ilerlerken dördüncü evi ev ve aile konularını öne çıkarıyor. Burcundaki retro Uranüs ise ani bir değişikliğe karşı esnek kalmanı istiyor.

Maddi olarak işyerinde bekleyen bir ödeme ya da belge Merkür retrosu yüzünden gecikebilir; takibini bırakma. Jüpiter'e uzanan Venüs sekstili yazı, satış ya da kısa bir yolculuktan küçük bir kazanç getirebilir.

Peki ya aşk? Beşinci evinde geri giden Venüs geride bıraktığını sandığın bir yakınlığı ya da yarım kalmış bir konuşmayı hatırlatıyor. Hafta sonunda Ay'ın Venüs'e kavuşması bu konuyu sakince açmana yardım ediyor. Bekar İkizler ise esprili bir sohbet sayesinde dikkat çekebilir; heyecanını mesajlara dökmeden önce biraz bekle.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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