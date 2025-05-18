19 Mayıs - 25 Mayıs İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta Güneş’in burcuna adım atmasıyla birlikte enerjini tavan yaptıracak bir döneme giriyoruz. Ancak bu enerji artışı, zihinsel yoğunluğu da peşinden sürüklüyor. Yani, enerjini kontrol etmekte zorlanabilirsin ama endişelenme, bu durumun da çözümü var.

Öte yandan hafta sona ererken Güneş ile Uranüs üçgenin enerjisi sayesinde detoks ya da zihinsel arınma sürecine girebilirsin. Bu, bir nevi bahar temizliği gibi düşünülebilir; tıpkı evini temizlerken olduğu gibi, zihnini de gereksiz düşüncelerden arındırabilir ve şifa bulabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...