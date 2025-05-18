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İkizler Burcu
19 Mayıs - 25 Mayıs İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
19 - 25 Mayıs 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 19 Mayıs - 25 Mayıs haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta Güneş’in burcuna adım atmasıyla birlikte enerjini tavan yaptıracak bir döneme giriyoruz. Ancak bu enerji artışı, zihinsel yoğunluğu da peşinden sürüklüyor. Yani, enerjini kontrol etmekte zorlanabilirsin ama endişelenme, bu durumun da çözümü var.

Öte yandan hafta sona ererken Güneş ile Uranüs üçgenin enerjisi sayesinde detoks ya da zihinsel arınma sürecine girebilirsin. Bu, bir nevi bahar temizliği gibi düşünülebilir; tıpkı evini temizlerken olduğu gibi, zihnini de gereksiz düşüncelerden arındırabilir ve şifa bulabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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