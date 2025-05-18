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19 Mayıs - 25 Mayıs İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
19 - 25 Mayıs 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 19 Mayıs - 25 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 19 Mayıs - 25 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta sahne tamamen senin! Güneş, 20 Mayıs'ta burcuna geçerek tüm ışıkları üzerine topluyor. Özellikle eğitimle ilgili konular ya da bir sunum yapman gereken durumlar söz konusu olduğunda, adeta bir yıldız gibi parıldayacağın bir döneme giriş yapıyorsun.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise bu kez de iletişim trafiğin yoğunlaşacak ve bu, yeni fikirler üretmek için ilham dolu bir ortam yaratacak. Kısacası, yaratıcılığını konuşturman için mükemmel bir zaman dilimi!

Aşk hayatında ise, 22 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Venüs ile Mars üçgeni, seni daha cesur ve atak bir hale getirecek. Belki de uzun zamandır içinde tuttuğun duygularını birine açmak için doğru zaman gelmiştir. Ya da beklenmedik bir yakınlaşma yaşamak için kolları sıvama vakti olabilir. Bu dönemde, aşkta daha cesur adımlar atmak için kendini hazır hissedeceksin. Unutma, aşkta cesaret her zaman kazanır! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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