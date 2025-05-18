19 Mayıs - 25 Mayıs İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta sahne tamamen senin! Güneş, 20 Mayıs'ta burcuna geçerek tüm ışıkları üzerine topluyor. Özellikle eğitimle ilgili konular ya da bir sunum yapman gereken durumlar söz konusu olduğunda, adeta bir yıldız gibi parıldayacağın bir döneme giriş yapıyorsun.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise bu kez de iletişim trafiğin yoğunlaşacak ve bu, yeni fikirler üretmek için ilham dolu bir ortam yaratacak. Kısacası, yaratıcılığını konuşturman için mükemmel bir zaman dilimi!

Aşk hayatında ise, 22 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Venüs ile Mars üçgeni, seni daha cesur ve atak bir hale getirecek. Belki de uzun zamandır içinde tuttuğun duygularını birine açmak için doğru zaman gelmiştir. Ya da beklenmedik bir yakınlaşma yaşamak için kolları sıvama vakti olabilir. Bu dönemde, aşkta daha cesur adımlar atmak için kendini hazır hissedeceksin. Unutma, aşkta cesaret her zaman kazanır! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...