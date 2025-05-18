19 Mayıs - 25 Mayıs İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu kez ortadan başlayacağız cümlelerimize! Zira, haftanın ortasında romantizmin ve tutkunun iki büyük temsilcisi olan Venüs ile Mars'ın bir üçgen oluşturacak. 'Peki bu ne anlama geliyor?' dersen, söyle özetleyebiliriz: Bu göksel etkileşim, seni daha cesur, daha atak ve daha kararlı bir hale getirecek. Böylece uzun zamandır içinde sakladığın, belki de kendine bile itiraf edemediğin duygularını birine açmaya cesaret edebilirsin.

Unutma, aşkta her zaman cesur olan kazanır... Bu, belki de bir süredir beklediğin o büyük aşkı bulmak, ya da belki de mevcut ilişkinde yeni bir sayfa açmak için cesaretini toplaman gerektiğini gösteriyor olabilir. Aşk dolu haftaya eneriyle başlamayı da unutma! Ayrıca söz konusu aşk olduğunda ne istediğini de bilsen iyi edersin! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...