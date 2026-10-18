Sevgili İkizler, haftanın ilk yarısında eğitim, yayın ya da uzak bir plan konusundaki hırsınla günlük iş düzenin arasında bir çekişme var; retro Venüs ile Plüton'un karesi bu sürtüşmeyi görünür kılıyor. Bir kurs, başvuru ya da seyahat kararını ağır adımlarla ilerletmek bu hafta daha verimli. Yeni bir görüşme ya da ek görev hafta ortasında kapını çalabilir.

Maddi olarak Akrep sezonunun açılışı çalışma düzeni ve sağlık rutini alanını öne çıkarıyor ve iş yerindeki ödeme ile yan hak konularını gündeme getiriyor. Geri harekete geçecek Merkür'den önce bekleyen faturaları ve formları tamamlamak yerinde olur.

Gelelim aşka. Hafta sonunda Venüs'ün Terazi'ye geri dönmesi aşk evinde eğlence ve flört enerjisini tazeliyor; ilişkin varsa birlikte hafif bir etkinlik planlamak bağınızı güçlendirir. Bekar İkizler ise geçmişte yarım kalmış bir sohbete dönmeden önce kendi isteğini netleştirmeli.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…