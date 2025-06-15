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16 Haziran - 22 Haziran İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
16 - 22 Haziran 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 16 Haziran - 22 Haziran haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta senin için biraz zorlu geçebilir. Zihinsel yorgunluğunun bedenine fiziksel bir gerginlik olarak yansıması olası. Belki de bir süredir yoğun bir tempoda çalışıyorsun ya da kafanı meşgul eden bir durum var. Bu durumlar, bedenini de olumsuz etkileyebilir.

Bir de Merkür'ün yer değiştirmesi durumu var ki, bu da baş ağrılarına daha açık hale gelmene neden olabilir. Belki de bu hafta biraz daha fazla su içmeyi düşünmelisin, belki de biraz daha fazla dinlenmeye ihtiyacın var.

Öte yandan eğer işin gereği bilgisayar başında uzun saatler geçiriyorsan, duruşunu ve ekran süreni yeniden düzenlemen gerekebilir. Belki bir duruş düzeltici bir sandalye, belki bir göz koruyucu ekran, belki de daha sık mola vermek basit ama şifalı adımlar olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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