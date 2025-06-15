16 Haziran - 22 Haziran İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, geçmişin tozlu sayfaları bu hafta senin yeniden buluşabilir. Neptün'ün retrosu, belki eski bir aşkın, belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir konunun gerçek yüzünü gözler önüne seriyor. Ancak bu hafta, karşındaki kişiye odaklanmak yerine, kendi iç dünyanı mercek altına almanı öneriyoruz.

Bu hafta, kendine biraz daha zaman ayırmak ve iç sesini dinlemek, belki de hiç bilmediğin bir yönünü keşfetmene yardımcı olabilir. Kendi iç dünyanı keşfederken, belki de hiç bilmediğin bir yönünle tanışabilirsin. Kendine biraz daha zaman ayırmak, iç sesini dinlemek ve belki de hiç bilmediğin bir yönünle tanışmak, bu hafta senin için oldukça önemli olabilir. Zira bu adım, hem ruhsal hem de fiziksel olarak yenilenmeni sağlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…