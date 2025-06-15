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16 Haziran - 22 Haziran İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
16 - 22 Haziran 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşkla imtihanını ve 16 Haziran - 22 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 16 Haziran - 22 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, geçmişin tozlu sayfaları bu hafta senin yeniden buluşabilir. Neptün'ün retrosu, belki eski bir aşkın, belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir konunun gerçek yüzünü gözler önüne seriyor. Ancak bu hafta, karşındaki kişiye odaklanmak yerine, kendi iç dünyanı mercek altına almanı öneriyoruz.

Bu hafta, kendine biraz daha zaman ayırmak ve iç sesini dinlemek, belki de hiç bilmediğin bir yönünü keşfetmene yardımcı olabilir. Kendi iç dünyanı keşfederken, belki de hiç bilmediğin bir yönünle tanışabilirsin. Kendine biraz daha zaman ayırmak, iç sesini dinlemek ve belki de hiç bilmediğin bir yönünle tanışmak, bu hafta senin için oldukça önemli olabilir. Zira bu adım, hem ruhsal hem de fiziksel olarak yenilenmeni sağlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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