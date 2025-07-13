14 Temmuz - 20 Temmuz İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, biliyoruz ki senin zihnini durdurmak neredeyse imkansız. Bir hız treni gibi sürekli hareket halindesin. Ancak bu hafta, zihnini meşgul eden vagonların dolup taştı ve Merkür'ün durağanlaşmasıyla birlikte sinyaller biraz karışabilir. Belki bir baş ağrısı belirebilir, belki uykusuzluk çekebilirsin veya ekran karşısında geçirdiğin uzun saatler sonucu bir sersemlik hissi yaşayabilirsin.

Ama dur ve bir nefes al. Kendine, 'Ben neden bu kadar çok düşünüyorum?' diye sor. Unutma ki bedeninin da nefes alması gerekiyor. Sen ne kadar çok düşünürsen, bedenin o kadar çok yorulur. Bu yüzden dışarıdan gelen sesleri biraz kısmayı öğren. Böylece iç sesini daha net duyabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…