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İkizler Burcu
14 Nisan - 20 Nisan İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
14 - 20 Nisan 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Rutinlere ihtiyaç duyabilirsiniz. Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 14 Nisan - 20 Nisan haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta rutinlere odaklanabilirsin. Çoğu zaman karar vermekte zorlansan da bu süreçte düzen konusunda bir hayli kararlı olabilirsin. Başta sağlık rutinlerin olmak üzere her konuda doğru zamanı bulmaya çalışabilirsin. Bunun için haftaya geniş kapsamlı bir kontrol süreci ile başlayabilirsin. Böylece neye ihtiyacın olduğunu net bir çerçeve çizerek belirleyebilirsin. 

Tam da bu noktada biraz da keyfe odaklanabilirsin! Üzerindeki yükleri atıp hafifleyerek dertten tasadan uzaklaşmak olabilir gündeminde. Zaten sağlığın için de buna ihtiyacın olacaktır. Gelelim, şifa enerjisiyle dolmanı sağlayacak olan rutinlerine. Sıkı bir egzersiz planı şart. Yine de harekete pazartesi günü başlama deriz. Bunun yerine önce planını yap, günlerini ve rutinlerini belirle sonra harekete geç.  

Haftanın son gününde ise meydana gelen Mars ile Neptün üçgeninden etkilenebilirsin. Bu aşamda sağlık için başladığın spor, güzellik için özel bir rutine dönüşebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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