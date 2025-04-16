14 Nisan - 20 Nisan İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta şans seninle! Özellikle büyük girişimlerini destekleyen fırsatlar kapını çalabilir. Tam da bu noktada Mars ve Dolunay etkisinde olacağın hafta boyunca biraz yorulman gerektiğini söylemeliyiz. Zira çok hareketli bir gün geçirecek, bir an bile yerinde duramayacaksın. Üstelik sadece profesyonel hayatında değil özel hayatında da pek çok önemli karar vermen gerekecek.

Haftanın henüz başından itibaren her şey çok hızlı olup bitecek. Mesela ansızın gelen bir teklifle iş seyahatine çıkman mümkün olacak. Bir yandan da hayatında bir düzen oluşturmak ve günlük rutinlerine bağlı kalmak isteyeceksin. Bu aşamada bir karar vermelisin, bu yola çıkarsan başarılı olacaksın. Çıkmazsan, her şey yerli yerinde kalacak. Bize sorarsan, değişim arzun, yola çıkmanı destekleyecek.

Öte yandan 20 Nisan'da Mars ile Neptün arasında oluşacak üçgen açı, aynı anda hem düzen kurmanı hem de çabalamanı ve kazanmanı sağlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...