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14 Nisan - 20 Nisan İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
14 - 20 Nisan 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Şans sizinle... Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 14 Nisan - 20 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 14 Nisan - 20 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta şans seninle! Özellikle büyük girişimlerini destekleyen fırsatlar kapını çalabilir. Tam da bu noktada Mars ve Dolunay etkisinde olacağın hafta boyunca biraz yorulman gerektiğini söylemeliyiz. Zira çok hareketli bir gün geçirecek, bir an bile yerinde duramayacaksın. Üstelik sadece profesyonel hayatında değil özel hayatında da pek çok önemli karar vermen gerekecek. 

Haftanın henüz başından itibaren her şey çok hızlı olup bitecek. Mesela ansızın gelen bir teklifle iş seyahatine çıkman mümkün olacak. Bir yandan da hayatında bir düzen oluşturmak ve günlük rutinlerine bağlı kalmak isteyeceksin. Bu aşamada bir karar vermelisin, bu yola çıkarsan başarılı olacaksın. Çıkmazsan, her şey yerli yerinde kalacak. Bize sorarsan, değişim arzun, yola çıkmanı destekleyecek.

Öte yandan 20 Nisan'da Mars ile Neptün arasında oluşacak üçgen açı, aynı anda hem düzen kurmanı hem de çabalamanı ve kazanmanı sağlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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