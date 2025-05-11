12 Mayıs - 18 Mayıs İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta senin için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Gökyüzünün en büyük gezegeni Jüpiter, burcuna geçiş yapıyor ve seni de harekete geçiriyor. Yoğun bir tempoda bolca hareket edeceksin bu hafta!

Üstelik sadece bedensel anlamda değil zihinsel anlamda da hareketliliğin çokça artacak! Bu durum, hayatının her alanında daha fazla enerji ve canlılık hissetmene neden olacak. Haliyle şifa enerjileri de seni saracak. Kendini çok iyi hissedeceksin... Gün senin günün bedenen ve ruhen yenilenmenin tadını çıkar! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…