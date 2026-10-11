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İkizler Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 12 Ekim - 18 Ekim haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, günlük iş yükü bu hafta sindirim sistemine ve bağırsaklarına yansıyabilir, Akrep'teki Ay bunu haftanın başında belirginleştiriyor; düzenli öğünler ve lifli gıdalar rahatlatır. Hafta ortasında Ay'ın Yay'a geçmesi omuz, kol ve akciğer bölgende gerginlik hissettirebilir, her saat başı kollarını silkelemek ve açık havada derin nefes almak iyi gelir. Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı iletişim yoğunluğundan gelen zihinsel yorgunluğu hafifletiyor, ama gece geç saatte ekrana bakmak uykunu bölebilir. Venüs retrosu duygusal gerginliği bedene taşırsa kısa bir yürüyüş ve sakin bir müzik dengeler. Oğlak İlk Dördün'ü yaklaşırken uzun oturmaktan doğan bel sertliğini hafta sonu esneme hareketleriyle çözmek iyi gelir. Bol sıvı tüketmek ve kafeini öğleden sonra kesmek hafta boyunca enerjini sabit tutar. Bileklerini ve parmaklarını gün içinde birkaç kez açıp kapatmak klavye yorgunluğunu azaltır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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