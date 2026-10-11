Sevgili İkizler, günlük iş yükü bu hafta sindirim sistemine ve bağırsaklarına yansıyabilir, Akrep'teki Ay bunu haftanın başında belirginleştiriyor; düzenli öğünler ve lifli gıdalar rahatlatır. Hafta ortasında Ay'ın Yay'a geçmesi omuz, kol ve akciğer bölgende gerginlik hissettirebilir, her saat başı kollarını silkelemek ve açık havada derin nefes almak iyi gelir. Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı iletişim yoğunluğundan gelen zihinsel yorgunluğu hafifletiyor, ama gece geç saatte ekrana bakmak uykunu bölebilir. Venüs retrosu duygusal gerginliği bedene taşırsa kısa bir yürüyüş ve sakin bir müzik dengeler. Oğlak İlk Dördün'ü yaklaşırken uzun oturmaktan doğan bel sertliğini hafta sonu esneme hareketleriyle çözmek iyi gelir. Bol sıvı tüketmek ve kafeini öğleden sonra kesmek hafta boyunca enerjini sabit tutar. Bileklerini ve parmaklarını gün içinde birkaç kez açıp kapatmak klavye yorgunluğunu azaltır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…