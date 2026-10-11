article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey İkizler Burcu chevron-right-grey 12 Ekim - 18 Ekim İkizler Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 12 Ekim - 18 Ekim haftası İkizler ve yükselen İkizler burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 12 Ekim - 18 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Jüpiter'in iletişim evinde olması bu hafta yazışma, görüşme ve kısa yolculuklar yoluyla gelen bir kazanç ihtimalini artırıyor. Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı hafta ortasında fiyat konuşmaları için en uygun zemini hazırlıyor; rakamı net söylemek ve koşulları mesajla yazıya dökmek sonradan çıkabilecek anlaşmazlığı önler. Hafta girerken Akrep'teki Ay günlük giderleri ve küçük abonelikleri gözden geçirmeni sağlıyor. Ay'ın Yay'a geçmesi ortaklarla yapılan mali anlaşmaları hareketlendiriyor, ortak bir projeye gireceksen payları baştan netleştir. Venüs retrosu eski bir faturayı hatırlatabilir, hafta sonuna kalmadan kapat. Büyük bir alışverişi Oğlak İlk Dördün'ünden sonraya bırak. Hafta sonuna doğru gelir gider tablonu güncelleyip bekleyen ödemeleri takvimine yazmak iyi olur. Ortak bir hesabın varsa kayıt tutmak sonradan netlik sağlar.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Bu Hafta Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

İkizler burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın