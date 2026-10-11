Sevgili İkizler, Jüpiter'in iletişim evinde olması bu hafta yazışma, görüşme ve kısa yolculuklar yoluyla gelen bir kazanç ihtimalini artırıyor. Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı hafta ortasında fiyat konuşmaları için en uygun zemini hazırlıyor; rakamı net söylemek ve koşulları mesajla yazıya dökmek sonradan çıkabilecek anlaşmazlığı önler. Hafta girerken Akrep'teki Ay günlük giderleri ve küçük abonelikleri gözden geçirmeni sağlıyor. Ay'ın Yay'a geçmesi ortaklarla yapılan mali anlaşmaları hareketlendiriyor, ortak bir projeye gireceksen payları baştan netleştir. Venüs retrosu eski bir faturayı hatırlatabilir, hafta sonuna kalmadan kapat. Büyük bir alışverişi Oğlak İlk Dördün'ünden sonraya bırak. Hafta sonuna doğru gelir gider tablonu güncelleyip bekleyen ödemeleri takvimine yazmak iyi olur. Ortak bir hesabın varsa kayıt tutmak sonradan netlik sağlar.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…