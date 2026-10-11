Sevgili İkizler, haftanın başında Akrep'teki Ay günlük iş düzenini ve ayrıntıları sorgulatıyor; gözden kaçan bir görevi ya da geciken bir yazışmayı toparlamak için ideal. Ay'ın hafta ortasında Yay'a geçmesi ise ortaklıklara ve karşılıklı konuşmalara hareket getiriyor, bir müşteriyle ya da iş ortağıyla yeni bir mutabakata varabilirsin. Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı fikirlerini daha rahat anlatmanı sağlıyor.

Maddi olarak iletişim evindeki Jüpiter bu hafta yazışma ve konuşma yoluyla gelen bir işin kazanca dönüşebileceğini gösteriyor. Fiyatını net söylemek ve koşulları yazılı hale getirmek önemli. Venüs retrosu eski bir faturayı hatırlatabilir, bunu hafta sonuna kalmadan kapat.

Gelelim aşka. Ay'ın Yay'a geçmesi karşı burçtaki ilişki evini aydınlatıyor; ilişkin varsa hafta ortasında geleceğe dair ortak bir plan konuşmak yakınlaşmanı sağlar. Bekar İkizler ise bir mesajlaşmayla ya da etkinlikte tanışacağı biriyle heyecan yaşayabilir, ancak Venüs retrosu bu kişinin hâlâ eski bir ilişkinin gölgesinde olabileceğini söylüyor; niyetini sormak için acele etmemek gerekir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…