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İkizler Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 12 Ekim - 18 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 12 Ekim - 18 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, haftanın başında Akrep'teki Ay günlük iş düzenini ve ayrıntıları sorgulatıyor; gözden kaçan bir görevi ya da geciken bir yazışmayı toparlamak için ideal. Ay'ın hafta ortasında Yay'a geçmesi ise ortaklıklara ve karşılıklı konuşmalara hareket getiriyor, bir müşteriyle ya da iş ortağıyla yeni bir mutabakata varabilirsin. Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı fikirlerini daha rahat anlatmanı sağlıyor.

Maddi olarak iletişim evindeki Jüpiter bu hafta yazışma ve konuşma yoluyla gelen bir işin kazanca dönüşebileceğini gösteriyor. Fiyatını net söylemek ve koşulları yazılı hale getirmek önemli. Venüs retrosu eski bir faturayı hatırlatabilir, bunu hafta sonuna kalmadan kapat.

Gelelim aşka. Ay'ın Yay'a geçmesi karşı burçtaki ilişki evini aydınlatıyor; ilişkin varsa hafta ortasında geleceğe dair ortak bir plan konuşmak yakınlaşmanı sağlar. Bekar İkizler ise bir mesajlaşmayla ya da etkinlikte tanışacağı biriyle heyecan yaşayabilir, ancak Venüs retrosu bu kişinin hâlâ eski bir ilişkinin gölgesinde olabileceğini söylüyor; niyetini sormak için acele etmemek gerekir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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