Günlük Para Burç Yorumuna Göre 12 Haziran Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gözlerini açıp 'günaydın' dediğin o ilk andan itibaren kariyerinde bir süredir gözden kaçırdığın, belki de biraz ürkütücü bulduğun veya sadece unuttuğun bir sorumluluğunla tekrar karşılaşabilirsin. Tabii sen bu işin ne olduğunu çok iyi biliyorsun! İşte bu iş, bugün seninle yeniden yüzleşmek için karşına çıkabilir ve kulaklarına 'Beni neden unuttun?' diye fısıldayabilir.

Zaten bugünlerde, Merkür ile Satürn arasındaki kare açının da etkisiyle hedeflerine ulaşmak için disiplinli ve düşünülmüş bir strateji kurma ihtiyacı içinde olacaksın. Ancak unutma, aceleyle atılan adımlar, dikkatle yerleştirdiğin yapı taşlarını sarsabilir. Aynı zamanda bugün, iş hayatında patron figürleriyle arandaki iletişim test edilebilir. İletişimde net olmanın önemini biliyorsun ama esnek de olman gerektiğini aklından çıkarma. İkisi bir arada olduğunda kazanç senin olacaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…