Günlük Burç Yorumuna Göre 23 Temmuz Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün kariyerinde alışılmışın dışına çıkmanın tam zamanı! Güneş ile Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık, özellikle dijital dünya, yaratıcılık gerektiren işler ve hızlı çözüm bekleyen krizlerde seni ön plana çıkarıyor. Belki yeni bir iş fikri, belki beklenmedik bir gelişme ya da 'işte bu benim şansım' dedirtecek bir fırsatla karşılaşabilirsin.

Tam da bu yüzden özellikle toplantılarda, sıra dışı ve yaratıcı düşüncelerinle herkesi şaşırtman ve alkış toplaman son derece olası. İş hayatında rakiplerini geride bırakmak istiyorsan, bugün bu fırsatı en iyi şekilde değerlendir. Bunun için klasik yöntemleri bir kenara bırak, içindeki yenilikçi ruhu özgürleştir. Belki de bir süredir aklında olan ama bir türlü hayata geçiremediğin o fikir, bugün için mükemmel bir başlangıca dönüşebilir. Kim bilir, belki de küçük bir adım, seni beklenmedik bir yolculuğa çıkarır.

Aşk hayatında ise belki de alışılagelmişin dışında biriyle karşılaşabilirsin. Belki de 'ben böyle birine aşık olmam' dediğin biriyle yolların kesişir. Ne var ki, bazen kalbinin iplerini başkasına bırakmak da hoş olabilir. Özellikle özgürlükçü ve biraz asi biri seni büyüleyebilir. Beklenmedik bir yakınlaşma, belki de sürpriz bir aşk kapıda olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…