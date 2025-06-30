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Temmuz Boğa Burcu Aylık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
Temmuz 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

Gökyüzü Temmuz ayında bir hayli hareketli! Boğa ve yükselen Boğa burçları Temmuz ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Temmuz ayı nasıl geçecek? Bu ay Boğa ve yükselen Boğa burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Bu ay, sizin için büyük bir dönüm noktası olabilir. Çünkü Uranüs 7 Temmuz’da burcunuzdan ayrılarak İkizler burcuna geçiyor. Son yıllarda sizi sarsan, ani değişimlere zorlayan tüm temalarda artık yavaş yavaş denge bulmaya başlayacaksınız. Artık krizler son buluyor, huzurlu ve şanslı bir dönem başlıyor diyebiliriz.

10 Temmuz’daki Oğlak dolunayı sizin için bakış açınızdaki değişimlerin başlangıcı olacak. Artık işinize yaramayan düşüncelerden kurtuluyorsunuz. Bu dolunay eğitim, seyahat ya da inanç sistemlerinizle ilgili bir farkındalık yaratabilir. Hayata bakış açınızı etkileyen bir konu netlik kazanabilir. 

Ayın son haftasında Aslan burcundaki yeni ay ve Merkür retrosu aile, ev ve geçmiş meseleleri ön plana çıkarıyor. Aile bireyleriyle iletişimde dikkatli olunmalı.

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
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