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Temmuz Boğa Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

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Temmuz 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Temmuz ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Boğa ve yükselen Boğa burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Temmuz ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Temmuz ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Venüs 4 Temmuz’a kadar İkizler burcunda, ardından 31 Temmuz’da Yengeç’e geçiyor. Ay boyunca duygusal ilişkilerde hem konuşarak bağ kurmak hem de içten paylaşımlar ön planda olacak. İlişkinizde konuşmak istediğiniz ancak bastırdığınız konuları gündeme getirebilirsiniz. Bu dönemde yapacağınız konuşmalar verimli olacağından varsa problemlerinizi de çözmek için yapıcı bir sohbet açarsanız olumlu dönüşler alabilirsiniz.

Yeni tanışmalar açısından da hareketli bir dönem. Platonik aşıklar aşkını itiraf edebilir veya sürpriz şekilde yeni insanlar hayatınıza girebilir. Özellikle Uranüs’ün burcunuzdan çıkmasıyla aşk hayatınızdaki kaotik süreçler de yerini istikrara bırakabilir. İlişkisi olan Boğalar için ayın ikinci yarısı ailevi konular, taşınma ya da birlikte yaşama kararları gündeme gelebilir. 

Ancak 17 Temmuz’dan itibaren başlayacak Merkür retrosu, geçmişten gelen kişilerle karşılaşmanıza ya da eski meselelerin tekrar açılmasına neden olabilir. Koç burçları Satürn retrosunda geçmişten gelecek ilişkilerde şanslı ancak aynı şeyi Boğalar için söyleyemeyiz. Bu nedenle eski aşklara fırsat vermeden önce iki kez düşünün.

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
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