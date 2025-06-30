Temmuz Boğa Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Venüs 4 Temmuz’a kadar İkizler burcunda, ardından 31 Temmuz’da Yengeç’e geçiyor. Ay boyunca duygusal ilişkilerde hem konuşarak bağ kurmak hem de içten paylaşımlar ön planda olacak. İlişkinizde konuşmak istediğiniz ancak bastırdığınız konuları gündeme getirebilirsiniz. Bu dönemde yapacağınız konuşmalar verimli olacağından varsa problemlerinizi de çözmek için yapıcı bir sohbet açarsanız olumlu dönüşler alabilirsiniz.

Yeni tanışmalar açısından da hareketli bir dönem. Platonik aşıklar aşkını itiraf edebilir veya sürpriz şekilde yeni insanlar hayatınıza girebilir. Özellikle Uranüs’ün burcunuzdan çıkmasıyla aşk hayatınızdaki kaotik süreçler de yerini istikrara bırakabilir. İlişkisi olan Boğalar için ayın ikinci yarısı ailevi konular, taşınma ya da birlikte yaşama kararları gündeme gelebilir.

Ancak 17 Temmuz’dan itibaren başlayacak Merkür retrosu, geçmişten gelen kişilerle karşılaşmanıza ya da eski meselelerin tekrar açılmasına neden olabilir. Koç burçları Satürn retrosunda geçmişten gelecek ilişkilerde şanslı ancak aynı şeyi Boğalar için söyleyemeyiz. Bu nedenle eski aşklara fırsat vermeden önce iki kez düşünün.