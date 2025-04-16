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Boğa Burcu
Nisan Boğa Burcu Aylık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
Nisan 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

Gökyüzü Nisan ayında bir hayli hareketli! Boğa ve yükselen Boğa burçları Nisan ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Nisan ayı nasıl geçecek? Bu ay Boğa ve yükselen Boğa burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Nisan ayında, Boğa burçları içsel dünyalarına yönelerek geçmişi değerlendirme fırsatı bulacaklar. 12 Nisan'da Venüs retrosunun sona ermesiyle birlikte, ilişkilerinizde ve finansal durumunuzda daha net bir perspektif kazanacaksınız. Bu dönemde, sezgilerinize güvenmek ve içsel rehberliğinizi takip etmek önemli olacak.​

Ay sonu burcunuzda gerçekleşecek olan Yeni ay ise yeni başlangıçlara işaret ediyor. Bakalım, hayatınızda ne gibi yenilikler olacak? Güzel bir ay olmasını diliyorum.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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