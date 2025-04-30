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Mayıs Boğa Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
Mayıs 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Boğa ve yükselen Boğa burçlarının Mayıs ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Mayıs ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Güneş Boğa burcundayken fiziksel olarak daha güçlü hissedebilirsiniz ama Uranüs etkisiyle sinir sistemi hassasiyeti, uyku sorunları veya beklenmedik sağlık durumlarına da açık olabilirsiniz.

Akrep Dolunayı, özellikle sindirim ve boşaltım sistemleri üzerinde etkili olabilir. Hafif beslenerek ve diyet yaparak geçirirseniz vücudunuza fayda sağlar.

Satürn’ün Koç’a geçişi (25 Mayıs) ile birlikte, içsel disiplin kazanmak, stresle başa çıkmayı öğrenmek ve zihinsel sağlığa yatırım yapmak daha önemli hale geliyor. Sağlıklı bir ay olmasını diliyorum.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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