Mayıs Boğa Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Güneş Boğa burcundayken fiziksel olarak daha güçlü hissedebilirsiniz ama Uranüs etkisiyle sinir sistemi hassasiyeti, uyku sorunları veya beklenmedik sağlık durumlarına da açık olabilirsiniz.

Akrep Dolunayı, özellikle sindirim ve boşaltım sistemleri üzerinde etkili olabilir. Hafif beslenerek ve diyet yaparak geçirirseniz vücudunuza fayda sağlar.

Satürn’ün Koç’a geçişi (25 Mayıs) ile birlikte, içsel disiplin kazanmak, stresle başa çıkmayı öğrenmek ve zihinsel sağlığa yatırım yapmak daha önemli hale geliyor. Sağlıklı bir ay olmasını diliyorum.