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Mayıs Boğa Burcu Aylık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
Mayıs 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

Gökyüzü Mayıs ayında bir hayli hareketli! Boğa ve yükselen Boğa burçları Mayıs ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Mayıs ayı nasıl geçecek? Bu ay Boğa ve yükselen Boğa burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Mayıs ayının ilk yarısı boyunca Güneş Boğa burcunda olacak. Güneş sizin burcunuzdayken adeta parıldayacaksınız. Girdiğiniz her ortamda dikkat çekeceksiniz bu nedenle önemli girişimlerinizi ayın ilk günlerinde yapmak iyi bir seçenek olabilir.

17–18 Mayıs’ta Güneş-Uranüs kavuşumu sürpriz gelişmeleri tetikleyebilir. Kendini farklı ifade etme, ani kararlar alma veya yeni bir yaşam tarzına geçiş olabilir.

12 Mayıs Akrep Dolunayı, ilişkiler, ortaklıklar veya açık düşmanlıklarla ilgili bazı farkındalıkları beraberinde getirebilir. Eski bağlar tamamlanabilir, yeni bakış açıları gelişebilir. Güzel bir ay olmasını diliyorum.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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