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Mayıs Boğa Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
Mayıs 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Mayıs ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Boğa ve yükselen Boğa burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Mayıs ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Mayıs ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

12 Mayıs’taki Akrep Dolunayı, özellikle evli veya ciddi ilişkisi olan Boğalar için dönüştürücü bir etki taşıyor. İlişkide ya bir adım ileri gidilir ya da artık ayrılık çanları çalıyor olabilir.

Güneş-Uranüs kavuşumu, aşk hayatında sürpriz gelişmeleri tetikleyebilir. Beklenmedik karşılaşmalar ya da ani bitişler/başlangıçlar mümkün.

23–24 Mayıs’ta Ay, Venüs ve Satürn’ün yakınlaşması, ilişkilerde sorumluluk alma, ciddiyet ve duygusal istikrar arayışını artırıyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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