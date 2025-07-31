Ağustos Boğa Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu ayın astrolojik etkileri, özellikle Kova burcunda gerçekleşen Dolunay ile biraz daha belirgin hale geliyor. Bu etki, sağlıkla ilgili konularda biraz daha dikkatli olmanı gerektiriyor. Özellikle kemiklerin, dizlerin ve eklemlerin bu dönemde daha hassas olabilir.

Eğer masa başı bir işte çalışıyorsan, duruş bozuklukları bu dönemde daha belirgin hale gelebilir. Bu durum, özellikle uzun saatler boyunca bilgisayar başında çalışanlar için geçerli. Tam da bu noktada 22 Ağustos'ta Başak burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay, sağlık konularında biraz daha spesifik bir alanı işaretle omurga sağlığına odaklanmanı gerektirebilir. Görünen o ki bu ayın koruyucu kalkanı rahat bir yatak, ergonomik bir sandalye ve düzenli olarak yapılan esneme egzersizleri olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…