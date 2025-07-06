7 Temmuz - 13 Temmuz Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta Uranüs'ün İkizler burcuna adım atmasıyla birlikte zihinsel yorgunluğun bedenine aksedeceği bir döneme giriyoruz. Bu süreçte özellikle boyun, omuz ve eller gibi iletişimle doğrudan bağlantılı olan bölgelerinde gerginlikler hissedebilirsin. Ancak endişelenme, çünkü bu durumu hafifletmek için birkaç önerimiz var.

Biliyoruz ki teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Ancak bu hafta, kendine bir iyilik yap ve teknoloji kullanımını biraz olsun azalt. Dijital detokslar, yani teknolojik cihazlardan uzaklaşma süreçleri, bu hafta senin için oldukça faydalı olabilir. Bu sayede hem zihinsel yorgunluğunu azaltabilir, hem de kendine daha çok zaman ayırabilirsin. Bu arada zihnini rahatlat ve bedenini özgürleştir... Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…