7 Temmuz - 13 Temmuz Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta senin için kariyer alanında bir dönüm noktası olabilir. Uranüs'ün İkizler burcuna geçişiyle beraber, zihnini yeni ufuklara açmanın tam zamanı. Bu hafta başında hissedeceğin bu etkileşim, iş hayatında teknolojik konuların, yeni iletişim araçlarının ve belki de daha önce hiç düşünmediğin gelir yollarının ön plana çıkmasını sağlayabilir.

Şimdi konfor alanından sıyrılmanın, zihnini esnetmenin ve daha yenilikçi düşünmenin tam sırası. Eski yöntemlerle devam etmek artık bir seçenek değil gibi görünüyor. Bu dönemde hızlı ve etkili kararlar almak, Uranüs'ün de desteği ile seni kariyer basamaklarında daha da yukarı taşıyacak.

Aşk hayatında ise, Mars'ın Aslan burcuna geçişiyle beraber tutkulu ve cesur bir dönem başlıyor. Bu dönemde ilişkilerde adım atan taraf sen olabilirsin. Flörtleşmeler, dikkat çeken bakışmalar ve kalp çarpıntısı garantili bir hafta seni bekliyor. Ancak, aileden biri ya da geçmişten gelen bir mesele bu tutkulu dönemi gölgelemeye çalışırsa, fazlaca dramatik olmamaya özen göster. Unutma ki bu haftaki enerjilerle aşk sahnesinin yıldızı sensin. Söz konusu romantizm olduğunda yeni deneyimlere açık ol, belki de hayatının en heyecan verici dönemlerinden birine adım atıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…