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7 Temmuz - 13 Temmuz Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
7 - 13 Temmuz 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 7 Temmuz - 13 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 7 Temmuz - 13 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta aşk hayatında bir dönüm noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Mars'ın Aslan burcuna geçişiyle beraber, aşkta tutkulu ve cesur bir dönem seni bekliyor. Bu süreçte, ilişkilerde liderliği eline alabileceğin, flörtleşmelerin, dikkat çeken bakışmaların ve kalp çarpıntılarının yoğun olduğu bir hafta seninle olacak.

Bu hafta, aşk hayatında adeta bir film yıldızı gibi parlayacaksın. Ancak, aileden biri ya da geçmişten gelen bir mesele bu tutkulu dönemi gölgelemeye çalışırsa, fazlaca dramatik olmamaya özen göster. Unutma, bu haftaki enerjilerle aşk sahnesinin yıldızı sensin ve senin etrafında dönen bu filmde senaryoyu sen yazıyorsun.

Romantizm konusunda yeni deneyimlere açık olmanı öneriyoruz. Belki de hayatının en heyecan verici dönemlerinden birine adım atıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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