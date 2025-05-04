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5 Mayıs - 11 Mayıs Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
5 - 11 Mayıs 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 5 Mayıs - 11 Mayıs haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor.  Zira Gökyüzünün hızlı hareketli gezegeni Merkür, zihnin üzerinde oldukça yoğun bir etkiye sahip olabilir. Bu durum, düşünce trafiğinin yoğunlaşmasına ve belki de biraz fazla stres yapmana neden olabilir. Haliyle, baş ağrıları ve uykusuzluk gibi stres kaynaklı sağlık sorunlarını da söz konusu olabilir.

Eğer son zamanlarda kendini biraz huzursuz ve gergin hissediyorsan, sebebi tam olarak bu olabilir. Stresten uzaklaşmak için meditasyon, yoğun tempoya ayak uydurmak için ise detoks yapmak, toksinlerden arınmanı ve bedenini yenilemeni sağlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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