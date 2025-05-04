5 Mayıs - 11 Mayıs Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Zira Gökyüzünün hızlı hareketli gezegeni Merkür, zihnin üzerinde oldukça yoğun bir etkiye sahip olabilir. Bu durum, düşünce trafiğinin yoğunlaşmasına ve belki de biraz fazla stres yapmana neden olabilir. Haliyle, baş ağrıları ve uykusuzluk gibi stres kaynaklı sağlık sorunlarını da söz konusu olabilir.

Eğer son zamanlarda kendini biraz huzursuz ve gergin hissediyorsan, sebebi tam olarak bu olabilir. Stresten uzaklaşmak için meditasyon, yoğun tempoya ayak uydurmak için ise detoks yapmak, toksinlerden arınmanı ve bedenini yenilemeni sağlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…