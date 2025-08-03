4 Ağustos - 10 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta gökyüzündeki hareketlilikten en çok etkilenecek burçlardan biri de sensin. Gezegenlerin dansı, bu sefer Merkür'ün öncülüğünde gerçekleşiyor ve bu durum, boğaz, boyun ve tiroid bölgen üzerinde hassasiyet yaratabilir.

Geçmişte karşılaştığın ve çözüme kavuşturduğun bir sağlık sorunu, ne yazık ki tekrar baş gösterebilir. Ancak endişelenme, bu durumun üstesinden gelmek için yapman gerekenler oldukça basit. Öncelikle, beslenme düzenine bir göz atmanda fayda var. Ağır gıdaları bir süreliğine hayatından çıkarman, bu hassas dönemi daha rahat geçirmeni sağlayacaktır. Neyse ki kısa zamanda, hatta hafta bitiminde sorunlarından kurtulman da olası. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…