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4 Ağustos - 10 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
4 - 10 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 4 Ağustos - 10 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 4 Ağustos - 10 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta Merkür'deki hareketlilik eski bir iş teklifinin yeniden gündeme gelme ihtimalini akla getiriyor. Ancak bu sefer daha önceki tecrübelerinle, detayları daha iyi anlayacak ve ne istediğini daha iyi bileceksin. Yönetici figürlerle iletişim kurarken de dikkatli olman gerekiyor. Güneş ile Jüpiter arasındaki kare açı, küçük meseleleri büyütme riski taşıyor. Bu yüzden alçak gönüllü olmaya özen göster ve kendini ezdirmeden dengeyi bul! 

Kova burcundaki Dolunay ise iş hayatında büyük bir değişime işaret ediyor. İş hayatında bir tamamlanma, belki de beklediğin terfi ya da yön değişimi olabilir. Özellikle teknoloji, medya, eğitim ya da kamuya açık alanlarda çalışıyorsan, görünürlüğün artıyor. Tabii bu dönemde duygusal tepkiler yerine akılcı bir duruş sergilemek de önemli.

Aşk hayatında ise Ay ile Neptün'ün kavuşumu, hayallerini süsleyen bir aşk hikayesinin kapını çalabileceğini gösteriyor. Platonik bir aşka yelken açabilirsin. Tam da bnu noktada, gerçek aşk ile karşılıksız sevgiyi ayırt etmek için sezgilerine güven ama hayal kırıklıklarına karşı da hazırlıklı ol. Kalbin bir yandan geçmişe dönerken, diğer yandan gerçek ve sağlam bağlar arıyor olabilir. Bu dönemde duygularını dikkatlice yönetmeye çalış. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Boğa burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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