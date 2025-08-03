4 Ağustos - 10 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta Merkür'deki hareketlilik eski bir iş teklifinin yeniden gündeme gelme ihtimalini akla getiriyor. Ancak bu sefer daha önceki tecrübelerinle, detayları daha iyi anlayacak ve ne istediğini daha iyi bileceksin. Yönetici figürlerle iletişim kurarken de dikkatli olman gerekiyor. Güneş ile Jüpiter arasındaki kare açı, küçük meseleleri büyütme riski taşıyor. Bu yüzden alçak gönüllü olmaya özen göster ve kendini ezdirmeden dengeyi bul!

Kova burcundaki Dolunay ise iş hayatında büyük bir değişime işaret ediyor. İş hayatında bir tamamlanma, belki de beklediğin terfi ya da yön değişimi olabilir. Özellikle teknoloji, medya, eğitim ya da kamuya açık alanlarda çalışıyorsan, görünürlüğün artıyor. Tabii bu dönemde duygusal tepkiler yerine akılcı bir duruş sergilemek de önemli.

Aşk hayatında ise Ay ile Neptün'ün kavuşumu, hayallerini süsleyen bir aşk hikayesinin kapını çalabileceğini gösteriyor. Platonik bir aşka yelken açabilirsin. Tam da bnu noktada, gerçek aşk ile karşılıksız sevgiyi ayırt etmek için sezgilerine güven ama hayal kırıklıklarına karşı da hazırlıklı ol. Kalbin bir yandan geçmişe dönerken, diğer yandan gerçek ve sağlam bağlar arıyor olabilir. Bu dönemde duygularını dikkatlice yönetmeye çalış. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…