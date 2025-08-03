4 Ağustos - 10 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta aşk hayatında neler olacak neler... Ay ile Neptün'ün romantik kavuşumu, aşk hayatında yeni bir perde açabilir. Hayallerini süsleyen, kalbini çarptıran bir aşk hikayesi kapını çalabilir. Belki de uzun zamandır içten içe beslediğin platonik bir aşka yelken açma vakti gelmiştir.

Ancak burada önemli olan nokta, gerçek aşk ile karşılıksız sevgiyi ayırt etme becerisi. Sezgilerine güven, çünkü onlar genellikle seni yanıltmaz. Fakat unutma ki her aşk hikayesi mutlu sonla bitmeyebilir. Bu yüzden hayal kırıklıklarına karşı da hazırlıklı olmanda fayda var.

Kalbin bir yandan geçmişe dönebilir, eski anılarını canlandırabilir. Diğer yandan ise gerçek, sağlam ve güven veren bağlar arayışında olabilir. Tarafını seç... Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…