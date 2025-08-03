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4 Ağustos - 10 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
4 - 10 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 4 Ağustos - 10 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 4 Ağustos - 10 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta aşk hayatında neler olacak neler... Ay ile Neptün'ün romantik kavuşumu, aşk hayatında yeni bir perde açabilir. Hayallerini süsleyen, kalbini çarptıran bir aşk hikayesi kapını çalabilir. Belki de uzun zamandır içten içe beslediğin platonik bir aşka yelken açma vakti gelmiştir.

Ancak burada önemli olan nokta, gerçek aşk ile karşılıksız sevgiyi ayırt etme becerisi. Sezgilerine güven, çünkü onlar genellikle seni yanıltmaz. Fakat unutma ki her aşk hikayesi mutlu sonla bitmeyebilir. Bu yüzden hayal kırıklıklarına karşı da hazırlıklı olmanda fayda var.

Kalbin bir yandan geçmişe dönebilir, eski anılarını canlandırabilir. Diğer yandan ise gerçek, sağlam ve güven veren bağlar arayışında olabilir. Tarafını seç... Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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