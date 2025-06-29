30 Haziran - 6 Temmuz Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta gözlerini sonuna kadar açmanı öneriyoruz. Neden mi? Çünkü kariyerine dair beklenmedik ve adrenalin seviyeni yükseltecek fırsatlar kapını çalabilir. Gökyüzünde bir araya gelen Venüs ve Uranüs'ün bu özel kavuşumu, hafta boyunca yaratıcılığının zirveye tırmanmasına yardımcı olacak.

İşte bu sayede yeni projeler, farklı fikirler ve belki de hiç denemediğin yöntemlerle başarıya ulaşma şansı seni bulacak. Evet, belki biraz rutinin dışına çıkmak gerekecek ama endişelenme, bu değişimler uzun vadede sana bol miktarda kazanç getirecek.

Öte yandan hafta ortasında Venüs'ün İkizler burcuna geçişiyle birlikte, sosyal çevrende ve iletişim ağınızda hareketlilik baş gösterecek. Bu süreçte yeni insanlarla tanışabilir, farklı çevrelerle bağlantı kurabilirsin. Kim bilir belki de bu yeni bağlantılar, kariyerinde yeni kapılar açarak ilerlemeni sağlayabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…