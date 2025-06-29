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30 Haziran - 6 Temmuz Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

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30 Haziran 2025 - 6 Temmuz 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 30 Haziran - 6 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 30 Haziran - 6 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta senin için adeta bir özgürlük rüzgarı esecek ve yeniliklerin peşinden koşmanı sağlayacak enerjik bir döneme adım atacaksın. Aramızdaki bekarlar için flört dünyasında beklenmedik, ama bir o kadar da heyecan verici anlar kapıda. Belki yeni biriyle tanışacak, belki de uzun zamandır göz koyduğun o kişiyle nihayet bir adım atacaksın.

Eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta aranızda romantizm rüzgarları esecek. Venüs'ün destekleyici açıları, ilişkinde kalıcı ve anlamlı adımlar atmanı kolaylaştırabilir. Belki bir yüzük alıp sevdiğine evlilik teklif edeceksin, belki de birlikte bir gelecek planı yapacaksın. Bu coşkulu ve romantik haftada neler olacağını kim bilebilir ki?

Dolayısıyla, bu hafta tüm bu yeniliklere ve heyecana hazır olmanda fayda var. Kendini yeniliklere açık tut ve bu enerjik dönemin tadını çıkar. Tabii aşkın kapıdan içeri girmesine de izin ver! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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