30 Haziran - 6 Temmuz Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta senin için adeta bir özgürlük rüzgarı esecek ve yeniliklerin peşinden koşmanı sağlayacak enerjik bir döneme adım atacaksın. Aramızdaki bekarlar için flört dünyasında beklenmedik, ama bir o kadar da heyecan verici anlar kapıda. Belki yeni biriyle tanışacak, belki de uzun zamandır göz koyduğun o kişiyle nihayet bir adım atacaksın.

Eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta aranızda romantizm rüzgarları esecek. Venüs'ün destekleyici açıları, ilişkinde kalıcı ve anlamlı adımlar atmanı kolaylaştırabilir. Belki bir yüzük alıp sevdiğine evlilik teklif edeceksin, belki de birlikte bir gelecek planı yapacaksın. Bu coşkulu ve romantik haftada neler olacağını kim bilebilir ki?

Dolayısıyla, bu hafta tüm bu yeniliklere ve heyecana hazır olmanda fayda var. Kendini yeniliklere açık tut ve bu enerjik dönemin tadını çıkar. Tabii aşkın kapıdan içeri girmesine de izin ver! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…