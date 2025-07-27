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28 Temmuz Pazartesi Boğa Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
28 Temmuz 2025, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bugün Boğa ve yükselen Boğa burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 28 Temmuz Pazartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Temmuz Pazartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük para falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, haftanın ilk gününde sessiz ama emin adımlarla ilerleyebilirsin. Ay ile Mars'ın gökyüzünde buluşması, bilinçaltının en derin köşelerine, orada belki de uzun süredir gözden kaçan bir kararla yüzleşmeye davet ediyor. Belki de üzerinde düşünmeye bile çekindiğin bir iş ilişkisi var ki, içten içe seni tüketiyor ve artık bu durumun bir çözüme kavuşması gerekiyor. Bugün, iç sesini dinlemenin ve hızla kararlar almanın tam zamanı. Kafandaki o karmaşayı toparlamak için harekete geçmen ise şart!

Bir yandan da Venüs ile Chiron'un gökyüzünde oluşturduğu açı, kariyer hayatında geçmişte yaşadığın bir hayal kırıklığını, bu defa lehine olacak bir fırsata dönüştürebilir. Belki de bir projede başarısız olmuştun veya belki de terfi etmek için beklediğin fırsat elinden uçup gitmişti. Ama şimdi, bu durumlar senin için yeni bir fırsat yaratıyor olabilir. Geçmişteki hatalarının ve hayal kırıklıklarının üzerinden sıçrayarak, kariyerinde yeni bir sayfa açmanın tam vakti. Hadi, harekete geç! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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