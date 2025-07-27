28 Temmuz - 3 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta senin için uykuların biraz daha uzayabilir, sabahın ilk ışıklarına kadar sürebilir. Biliyoruz, günün stresinden sonra yatağa girip hemen uykuya dalman zor olabilir. Aynı pozisyonda uzun süre yatmak ya da gece geç saatlere kadar ekran başında kalmak, belki de farkında olmadan çene sıkma ya da sabahları baş ağrısıyla uyanma gibi durumları tetikleyebilir.

İşte bu durumlar hafta boyunca seni huzursuz edebilir. Stresten kurtulmayı başaramıyorsan, bu aralar karanlık ve sessiz bir ortamda rahatlamaya çalış. Belki biraz meditasyon yapmayı dene, belki birkaç derin nefes al. Zihnini susturmayı öğren, çünkü zihnin sustukça bedenin gevşeyecek. Unutma, gece uykusu bedenin ve ruhun yeniden enerji toplaması için çok önemli. Kendine iyi bak, sağlıklı ve huzurlu bir hafta dileriz! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…