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28 Temmuz - 3 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 28 Temmuz - 3 Ağustos haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta senin için uykuların biraz daha uzayabilir, sabahın ilk ışıklarına kadar sürebilir. Biliyoruz, günün stresinden sonra yatağa girip hemen uykuya dalman zor olabilir. Aynı pozisyonda uzun süre yatmak ya da gece geç saatlere kadar ekran başında kalmak, belki de farkında olmadan çene sıkma ya da sabahları baş ağrısıyla uyanma gibi durumları tetikleyebilir.

İşte bu durumlar hafta boyunca seni huzursuz edebilir. Stresten kurtulmayı başaramıyorsan, bu aralar karanlık ve sessiz bir ortamda rahatlamaya çalış. Belki biraz meditasyon yapmayı dene, belki birkaç derin nefes al. Zihnini susturmayı öğren, çünkü zihnin sustukça bedenin gevşeyecek. Unutma, gece uykusu bedenin ve ruhun yeniden enerji toplaması için çok önemli. Kendine iyi bak, sağlıklı ve huzurlu bir hafta dileriz! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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