26 Mayıs - 1 Haziran Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta gökyüzünün en hızlı gezegeni Merkür ile hayal gücünü temsil eden Neptün arasındaki altmışlık, zihinsel anlamda bir rahatlama getirecek. Bu süreçte, düşüncelerindeki yoğunluk azalacak ve zihnini daha hafif hissedeceksin. Ancak bu durum, duygusal anlamda bedenini biraz yorabilir.

Özellikle yaratıcı ifadeni bastırdığında, bedeninin belirli bölgelerinde gerginlik hissedebilirsin. Bu gerginlik en çok boyun ve çene bölgenizde kendini gösterebilir. İşte tam da bu noktada, bedeninin verdiği bu sinyalleri dikkate alman gerekiyor. Bu sinyaller, senin duygusal ve fiziksel dengeni koruman için birer uyarı niteliği taşıyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…