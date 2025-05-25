26 Mayıs - 1 Haziran Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta aşk ve zenginlik senin olacak! Haftanın ilk ışıklarıyla birlikte, maddi konularda bir hareketlilik hissedebilirsin. Bu hareketliliğin kaynağı, gökyüzünün hızlı hareket eden gezegeni Merkür ile gizemli ve mistik Neptün'ün bir araya gelerek oluşturduğu altmışlık enerjisi olacak. Bu kozmik buluşma, adeta bir gönül gözü açmanı sağlayacak. Böylece sezgilerinin gücü artacak ve bu sayede kazanç elde etmeni sağlayabilecek fırsatları daha kolay fark edebileceksin.

Özellikle maddi kararlar söz konusu olduğunda, bu hafta sezgilerinin keskinliği adeta bir pusula gibi seni doğru yatırımları gösterebilir. Belki de önünde, küçük ama düzenli bir kazanç kapısı açılabilir. Bu nedenle, finansal konularda küçük ama değerli adımlar atma konusunda hazır olmalı, gerektiğinde risk almalısın! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…