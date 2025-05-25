26 Mayıs - 1 Haziran Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta yıldızlar sana hem aşk hem de bereketli kazanç getirebilir. Haftanın henüz başından itibaren özellikle maddi konularda, gökyüzünün en hızlı gezegeni Merkür ile mistik Neptün'ün oluşturduğu altmışlıktan etkilenebilirsin. Bu kozmik açılanma ise adeta gönül gözünü açabilir. Sezgilerinle ilerlemeni ve kazanmanı sağlayabilir.

Tam da bu noktada, söz konusu maddi kararlar olduğunda sezgilerin daha keskin olabilir ve doğru yatırımları fark etmek için içgüdülerin seni yönlendirecek. Belki de küçük ama istikrarlı bir kazanç kapısı açılacak önünde. Yani, bu hafta finansal konularda ufak ama değerli adımlar atmaya hazır olmalısın. Aklın ve kalbin aynı anda aynı şeyi söylüyorsa, risk almaktan da kaçınmamalısın.

Aşk hayatında ise, parıldayan Güneş ile hızlı düşünen Merkür'ün kavuşumu, kalbinin ritmini hızlandıracak bir etki yaratabilir. Bu kavuşum sayesinde, biriyle derin ve zengin bir fikirsel bağ kurabilir ve bu sayede yakınlaşabilirsin. Belki de bu hafta, aşkta fikirlerin ve düşüncelerin ön planda olacak ve birlikte olduğun kişiyle daha derin bir bağ kurabileceksin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…