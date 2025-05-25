26 Mayıs - 1 Haziran Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta yıldızlar senin için adeta bir aşk ve bereket festivali düzenliyor gibi görünüyor. Gökyüzünde parıldayan Güneş, zekanın ve hızlı düşüncenin temsilcisi Merkür ile buluşuyor ve bu kavuşum, kalbinin ritmini hızlandıracak bir etki yaratıyor.

Bu hafta, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açacaksın. Güneş ve Merkür'ün bu büyülü buluşması sayesinde, biriyle derin ve zengin bir fikirsel bağ kurma fırsatı yakalayabilirsin. Bu bağ, belki de seni bir başkasına daha da yakınlaştıracak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…