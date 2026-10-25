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Boğa Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 26 Ekim - 1 Kasım haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, dolunay senin burcunda yükselirken boyun, boğaz ve tiroid bölgen hafta başında özellikle duyarlı; ses kısıklığı ya da ense sertliği hissedebilirsin. Yoğurt, yulaf ve mevsim meyvesinden oluşan sade bir kahvaltı tatlı isteğini yatıştırır. Plüton ile Güneş'in gergin açısı omuz kaslarını çekebilir; iki dakikalık omuz çevirme hareketini işte saat başı tekrarla. Retro Merkür sürerken yeni bir beslenme düzeni ya da antrenman denemek yerine mevcut ritmine sadık kal. Haftanın ortalarında Ay'ın İkizler'e geçmesiyle zihin yorgunluğu artabilir, kısa bir açık hava molası bunu azaltır. Hafta sonu ılık bir bitki çayı boğazını rahatlatır, ışığı erken kısmak ise uykunu derinleştirir. Kahveni günde iki fincanla sınırlamak ve akşam yemeğini erken yemek sinirlerini sakin tutar. Boynuna hafif bir masaj yapmak da yatıştırır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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