Sevgili Boğa, dolunay senin burcunda yükselirken boyun, boğaz ve tiroid bölgen hafta başında özellikle duyarlı; ses kısıklığı ya da ense sertliği hissedebilirsin. Yoğurt, yulaf ve mevsim meyvesinden oluşan sade bir kahvaltı tatlı isteğini yatıştırır. Plüton ile Güneş'in gergin açısı omuz kaslarını çekebilir; iki dakikalık omuz çevirme hareketini işte saat başı tekrarla. Retro Merkür sürerken yeni bir beslenme düzeni ya da antrenman denemek yerine mevcut ritmine sadık kal. Haftanın ortalarında Ay'ın İkizler'e geçmesiyle zihin yorgunluğu artabilir, kısa bir açık hava molası bunu azaltır. Hafta sonu ılık bir bitki çayı boğazını rahatlatır, ışığı erken kısmak ise uykunu derinleştirir. Kahveni günde iki fincanla sınırlamak ve akşam yemeğini erken yemek sinirlerini sakin tutar. Boynuna hafif bir masaj yapmak da yatıştırır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…