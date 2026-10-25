Sevgili Boğa, haftanın en güçlü anı daha ilk günlerde yaşanıyor: Ay'ın tam kendi evinde Güneş'e karşıt durduğu dolunay, kendi ihtiyaçlarını ve sınırlarını açıkça söylemen için sana nadir bir cesaret veriyor. Güneş'in Plüton'la yaptığı gerilimli açı iş yerinde güç dengelerini sorgulatıyor; sen sesini yükseltmeden net kalarak kazanırsın. Ay'ın İkizler'e geçtiği hafta ortası dinlenmeye elverişli bir aralık sunuyor.

Maddi olarak ücret, prim ya da çalışma düzeni hakkında beklettiğin konuşmayı haftanın ilk yarısında açmak mantıklı. Merkür retroda olduğu için duyduğun sözleri bir mesajla teyit et, anlaşmaları kâğıda dök.

Peki ya aşk? Güneş yedinci evinde ilerlediği için ilişkine ayırdığın alan ve ondan beklediklerin hafta boyunca masada. Partnerinle hafta sonuna doğru birlikte hazırlayacağınız küçük bir plan sizi yakınlaştırır. Bekar Boğa ise kendine iyi gelen tarafı keşfetmeden söz vermemeli, zamanı lehine kullanmalı.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…