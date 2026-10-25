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Boğa Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 26 Ekim - 1 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 26 Ekim - 1 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, haftanın en güçlü anı daha ilk günlerde yaşanıyor: Ay'ın tam kendi evinde Güneş'e karşıt durduğu dolunay, kendi ihtiyaçlarını ve sınırlarını açıkça söylemen için sana nadir bir cesaret veriyor. Güneş'in Plüton'la yaptığı gerilimli açı iş yerinde güç dengelerini sorgulatıyor; sen sesini yükseltmeden net kalarak kazanırsın. Ay'ın İkizler'e geçtiği hafta ortası dinlenmeye elverişli bir aralık sunuyor.

Maddi olarak ücret, prim ya da çalışma düzeni hakkında beklettiğin konuşmayı haftanın ilk yarısında açmak mantıklı. Merkür retroda olduğu için duyduğun sözleri bir mesajla teyit et, anlaşmaları kâğıda dök.

Peki ya aşk? Güneş yedinci evinde ilerlediği için ilişkine ayırdığın alan ve ondan beklediklerin hafta boyunca masada. Partnerinle hafta sonuna doğru birlikte hazırlayacağınız küçük bir plan sizi yakınlaştırır. Bekar Boğa ise kendine iyi gelen tarafı keşfetmeden söz vermemeli, zamanı lehine kullanmalı.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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