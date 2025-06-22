23 Haziran - 29 Haziran Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, haftanın tam ortasında gökyüzünün gizemli ve büyüleyici hikayeleri arasında, Yengeç Yeni Ayı'nın etkisiyle beslenme düzenine dair önemli farkındalıklar kazanabilirsin. Bu dönemde, iştahının dalgalanmaları veya duygusal durumuna bağlı olarak değişen yeme alışkanlıkların daha belirgin hale gelebilir.

Belki de bir film izlerken elinin altında sürekli bir şeyler olmasına ihtiyaç duyuyorsun veya belki de stresli bir günün ardından kendini büyük bir çikolata parçası yiyerek rahatlatıyorsun. Kim bilir belki de sevinçli bir haber aldığında ilk işin kutlama yemeği siparişi vermek oluyor. İşte bu dönemde, bu tür duygu temelli yeme alışkanlıklarını daha net gözlemleme şansın olacak. Galiba değişim zamanı geldi! Bu aralar, sıkı bir sağlıklı beslenme programı, egzersiz takvimi ve hekim önerileriyle şifalanmaya odaklansan iyi edersin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…