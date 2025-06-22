23 Haziran - 29 Haziran Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta senin için oldukça hareketli ve yeniliklerle dolu geçecek. Yengeç burcundaki Yeni Ay'ın etkisiyle, hafta ortasında zihinsel açıdan yeniliklere kapını sonuna kadar açıyor olacaksın. Bu yenilikler belki de hayatına yeni bir iş modeli getirecek, belki de bilgi dağarcığını genişletecek farklı bir eğitim fırsatıyla karşılaşmanı sağlayacak. Kim bilir, belki de bu süreçte yeni bir anlaşma imzalayarak iş hayatında önemli bir adım atma ihtimalin bile olabilir.

Ancak, her şeyin yolunda gittiği bu süreçte hafta sonunu biraz dikkatli geçirmen gerekebilir. Zira, Merkür ile Plüton'un karşıtlığı, hafta sonu işlerin biraz karışmasına neden olabilir. Bu güçlü astrolojik etkileşim, bazı fikir çatışmalarına ya da baskıcı iletişim tarzlarına destek verebilir. Bu durumda, hemen savunmaya geçmek yerine, sessiz kalmayı ve sakin, dengeli yaklaşımlar sergilemeyi tercih etmek, bu dönemi kazasız belasız atlatmanın en iyi yolu olacaktır.

Bazen en güçlü tepki, tepkisiz kalmaktır; değil mi? Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…