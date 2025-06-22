23 Haziran - 29 Haziran Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, Yengeç burcundaki Yeni Ay, hafta ortasında zihinsel açıdan yeniliklere kapını aralıyor. Belki de yeni bir iş modeliyle tanışabilir, belki de farklı bir eğitim fırsatı yakalayabilirsin. Hatta bu süreçte yeni bir anlaşma imzalama ihtimalin bile gündeme gelebilir.

Ancak sıkı dur, çünkü hafta sonu geldiğinde, Merkür ile Plüton'un karşıtlığı işleri biraz karıştırabilir. Bu güçlü astrolojik etkileşim, bazı fikir çatışmalarına ya da baskıcı iletişim tarzlarına neden olabilir. Bu dönemde sessiz kalmak, sakin ve dengeli yaklaşımlar sergilemek ise kazanmanın yegane yolu olacaktır.

Aşk hayatına dair merak ettiklerine gelirsek; hafta başında Güneş ile Neptün arasındaki kare açı, özellikle beklentiler konusunda seni yanıltabilir. Fazla hayal kurmanın ya da karşı tarafın belirsiz tavırlarına anlam yüklemenin kafa karışıklığı yaratabileceğini unutma. Bu hafta aşk hayatında sağlam zemini araman, hayallerin yerine gerçekleri göz önünde bulundurman senin için daha iyi olabilir. Zira, hayaller güzel olsa da gerçekler her zaman daha değerlidir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…