onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Boğa Burcu
23 Haziran - 29 Haziran Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
23 - 29 Haziran 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 23 Haziran - 29 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Haziran - 29 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Yengeç burcundaki Yeni Ay, hafta ortasında zihinsel açıdan yeniliklere kapını aralıyor. Belki de yeni bir iş modeliyle tanışabilir, belki de farklı bir eğitim fırsatı yakalayabilirsin. Hatta bu süreçte yeni bir anlaşma imzalama ihtimalin bile gündeme gelebilir. 

Ancak sıkı dur, çünkü hafta sonu geldiğinde, Merkür ile Plüton'un karşıtlığı işleri biraz karıştırabilir. Bu güçlü astrolojik etkileşim, bazı fikir çatışmalarına ya da baskıcı iletişim tarzlarına neden olabilir. Bu dönemde sessiz kalmak, sakin ve dengeli yaklaşımlar sergilemek ise kazanmanın yegane yolu olacaktır. 

Aşk hayatına dair merak ettiklerine gelirsek; hafta başında Güneş ile Neptün arasındaki kare açı, özellikle beklentiler konusunda seni yanıltabilir. Fazla hayal kurmanın ya da karşı tarafın belirsiz tavırlarına anlam yüklemenin kafa karışıklığı yaratabileceğini unutma. Bu hafta aşk hayatında sağlam zemini araman, hayallerin yerine gerçekleri göz önünde bulundurman senin için daha iyi olabilir. Zira, hayaller güzel olsa da gerçekler her zaman daha değerlidir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Boğa burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın