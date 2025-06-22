23 Haziran - 29 Haziran Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta Güneş ile Neptün arasındaki kare açının etkisi altında olacağız. Bu durum, özellikle beklentilerin konusunda seni biraz yanıltabilir. Gökyüzündeki bu hareketlilik, fazla hayal kurmanın ya da karşı tarafın belirsiz tavırlarına gereğinden fazla anlam yüklemenin kafa karışıklığına yol açabileceğini gösteriyor. Yani, bu hafta biraz daha ayaklarını yere sağlam basman gerekiyor.

Galiba, söz konusu aşk olduğunda hayalleri bir kenara bırakıp gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi! Böylece hayallerinin peşinden koştuğun kadar gerçeklerin de peşinden gitmeye odaklanabilirsin. Sevginin gücüyle ilişkinin ve birlikteliğinin romantik gerçeklerinden daha fazla haz duymaya da başlayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…