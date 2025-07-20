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21 Temmuz - 27 Temmuz Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
21 - 27 Temmuz 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 21 Temmuz - 27 Temmuz haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta Güneş, enerjisiyle tüm evrene can veren büyülü yıldızımız, Aslan burcuna geçiş yapacak. Bu geçiş, senin metabolizmanı biraz tembelleştirebilir. Yani, bu hafta sindirim sisteminde bazı yavaşlamalar yaşayabilirsin. Özellikle mide ve bağırsak sağlığını korumak için ekstra özen göstermen gerekebilir.

Aslan Yeni Ay'ı ise evine, beslenme alışkanlıklarına ve genel yaşam düzeninize bir takım yenilikler getirebilir. Bu yenilikler, hayatını daha pozitif ve enerjik bir hale getirebilir. Rafine gıdaları azaltmak, bu süreçte sana yardımcı olabilir. Yani, beyaz ekmek, şeker, işlenmiş gıdalar gibi ürünleri tüketim listenden çıkarabilirsin. Bunun yerine daha doğal ve sağlıklı besinlere yönelmek, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınızı korumana yardımcı olacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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