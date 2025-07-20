21 Temmuz - 27 Temmuz Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta Güneş, enerjisiyle tüm evrene can veren büyülü yıldızımız, Aslan burcuna geçiş yapacak. Bu geçiş, senin metabolizmanı biraz tembelleştirebilir. Yani, bu hafta sindirim sisteminde bazı yavaşlamalar yaşayabilirsin. Özellikle mide ve bağırsak sağlığını korumak için ekstra özen göstermen gerekebilir.

Aslan Yeni Ay'ı ise evine, beslenme alışkanlıklarına ve genel yaşam düzeninize bir takım yenilikler getirebilir. Bu yenilikler, hayatını daha pozitif ve enerjik bir hale getirebilir. Rafine gıdaları azaltmak, bu süreçte sana yardımcı olabilir. Yani, beyaz ekmek, şeker, işlenmiş gıdalar gibi ürünleri tüketim listenden çıkarabilirsin. Bunun yerine daha doğal ve sağlıklı besinlere yönelmek, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınızı korumana yardımcı olacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…