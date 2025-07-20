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21 Temmuz - 27 Temmuz Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
21 - 27 Temmuz 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 21 Temmuz - 27 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 21 Temmuz - 27 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta Güneş, Aslan burcuna adım atıyor. Bu da ailevi sorumlulukların ve ev hayatının önem kazandığı anlamına geliyor. Evdeki düzenini yeniden gözden geçirmen, belki de yeni bir eve taşınman gerektiğini düşünmen hiç de şaşırtıcı olmayacak. Hafta ortasında Uranüs ile Güneş arasında oluşan altmışlık açı ise seni alışılmışın dışında kararlar almaya itebilir. Bu kararlar, ev hayatına dair köklü değişikliklere dönüşebilir ve cüzdanını da etkileyebilir. 

Cüzdanını biraz zorlayan beklenmedik harcamalarla karşılaşsan da, bu hafta endişelenmene gerek yok. Çünkü bu hafta, uzun vadede gelirini artıracak fırsatlarla dolu. Belki evden yürütülebilecek bir iş fikri belirir, belki ailenle birlikte yapabileceğin bir yatırım fırsatı çıkar karşına. Güneş ile Satürn arasındaki üçgen açı, ayağını sağlam basan ve geleceğini düşünen kararlar almanı sağlayacak.

Aşk hayatında ise bu hafta biraz daha içe dönük hissedebilirsin. Belki geçmişte yaşadığın bazı duygusal olaylarla yüzleşme zamanı gelmiştir. Aslan Yeni Ay'ı, seni duygusal anlamda iyileştirecek biriyle karşılaşma olasılığını artırıyor. Ya da mevcut ilişkinde, evle ilgili ortak bir plan yapmak, size daha fazla bağlılık hissi verebilir. Haliyle bu hafta, aşkta ve ev hayatında yeni başlangıçlara açık olmanı öneririz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Boğa burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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