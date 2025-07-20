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21 Temmuz - 27 Temmuz Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
21 - 27 Temmuz 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 21 Temmuz - 27 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 21 Temmuz - 27 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta aşk hayatında biraz daha içe dönük olma eğiliminde olabilirsin. Belki de kalbinin derinliklerinde sakladığın, geçmişte yaşadığın bazı duygusal olaylarla yüzleşme vakti gelmiş olabilir. Bu durum, bir yandan seni biraz huzursuz ederken, diğer yandan da duygusal anlamda büyüme ve gelişme fırsatı sunabilir.

Bu hafta Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ay, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlayabilir. Belki de hayatına yeni biri girecek ve bu kişi, duygusal yaralarını iyileştirecek bir etkiye sahip olacak. Ya da belki de şu anda bir ilişkin var ve bu Yeni Ay, ilişkinde evle ilgili ortak bir plan yapma fırsatı sunacak. Bu ortak plan, ilişkine daha fazla bağlılık hissi katacak ve belki de ilişkinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret edecek. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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