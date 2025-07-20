21 Temmuz - 27 Temmuz Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta aşk hayatında biraz daha içe dönük olma eğiliminde olabilirsin. Belki de kalbinin derinliklerinde sakladığın, geçmişte yaşadığın bazı duygusal olaylarla yüzleşme vakti gelmiş olabilir. Bu durum, bir yandan seni biraz huzursuz ederken, diğer yandan da duygusal anlamda büyüme ve gelişme fırsatı sunabilir.

Bu hafta Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ay, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlayabilir. Belki de hayatına yeni biri girecek ve bu kişi, duygusal yaralarını iyileştirecek bir etkiye sahip olacak. Ya da belki de şu anda bir ilişkin var ve bu Yeni Ay, ilişkinde evle ilgili ortak bir plan yapma fırsatı sunacak. Bu ortak plan, ilişkine daha fazla bağlılık hissi katacak ve belki de ilişkinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret edecek. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…